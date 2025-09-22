Представитель Компартии Китая едет в Минск 22.09.2025, 10:06

Лукашистов ждет нагоняй за гибридные атаки на польскую границу?

Представитель Центрального Комитета Компартии Китая, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Ли Си встретится 22 сентября в Минске с главой «палаты представителей» Игорем Сергеенко. Встречу анонсировала «депутатская» пресс-служба.

Тему переговоров в «палате представителей» не обозначили.

Аналитический центр iSANS ранее сообщал, что китайская делегация прибыла в Минск 20 сентября. А китайское агентство «Синьхуа» анонсировало визит Ли Си в Беларусь во второй половине сентября.

Напомним, 15 сентября Польшу посетил глава МИД Китая Ван И. На встрече с польским коллегой он обсудил в том числе закрытие белорусско-польской границы и как следствие транзита, ключевого для китайских товаров.

18 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна ждет от Китая помощи в пресечении белорусских провокаций на границе — тогда граница будет открыта.

Newsweek Polska со ссылкой на источник в польском МИД сообщил, что Ван И намекнул Сикорскому, что китайские власти «проведут откровенный разговор с Лукашенко» об этой ситуации.

