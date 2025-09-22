закрыть
Российская армия демонстрирует уязвимость, несмотря на заявления Путина

  • 22.09.2025, 16:40
Потери на фронте демонстрируют лишь беспрерывное истощение ресурсов.

Путин заявил, что в Украине находятся около 700 тысяч российских военных. Однако эта цифра скорее подчеркивает проблемы российской армии, чем ее силу, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Украины и западных разведок, Россия с начала полномасштабной войны потеряла более 1,1 млн человек убитыми и ранеными. Только в 2024 году потери превысили 400 тысяч, а в 2025 году уже приблизились к 300 тысячам. Чтобы удерживать фронт, Кремль вынужден вести постоянный набор, восполняя утраты практически один к одному. Это свидетельствует не о росте мощи, а о беспрерывном истощении ресурсов.

Ситуация еще более обнажает слабость армии: значительная часть артиллерийских боеприпасов теперь поступает из Северной Кореи. По данным украинской разведки, 40–60% снарядов на фронте — северокорейского производства. При этом войска КНДР, которых Москва привлекала для поддержки, понесли тяжелые потери и остаются в российском тылу, что говорит о неготовности Кремля использовать их на передовой.

Несмотря на громкие цифры о 700 тысячах военных, армия России зависит от срочных мобилизаций и вынуждена опираться на союзников вроде КНДР. Такие меры показывают не силу, а хронический дефицит техники, боеприпасов и подготовленного личного состава.

Российская армия, удерживая линии обороны в Украине, фактически ведет войну на истощение — и каждый новый месяц все яснее демонстрирует ее уязвимость.

