Как Норвегия использовала новые технологии в поисках «пропавшей» нефти 23.09.2025, 11:38

Считалось, что страна достигла пика в добыче нефти.

Норвежская компания Aker BP сделала крупнейшее нефтяное открытие года в своих водах, применив инновационный подход. В газовом месторождении Frigg, разработка которого считалась завершенной, геологи обнаружили тонкие слои нефти. Благодаря горизонтальному бурению на глубину почти семи миль, что стало рекордом для страны, удалось выявить крупные запасы, объединенные под названием Omega Alfa. Оценка — более 130 млн баррелей извлекаемой нефти, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Это было напряженное лето для всех нас», — рассказала инженер по бурению Ханна Тронстад. По ее словам, команда работала сутками, управляя буром дистанционно и направляя его с высокой точностью в пласт толщиной всего 30 футов.

Несмотря на то что еще в 1970-х предыдущие разработчики знали о наличии нефти, тогдашние технологии не позволяли ее добывать. Сейчас же молодая команда Aker BP в возрасте 35–40 лет смогла реализовать рискованный проект стоимостью около $120 млн.

Компания планирует подключить открытие к мегапроекту Yggdrasil стоимостью $17 млрд, который объединит несколько месторождений и будет управляться с суши. С учетом новых находок ресурсы проекта могут достичь 1 млрд баррелей.

Эксперты отмечают, что на фоне снижения активности в британском секторе Северного моря Норвегия демонстрирует противоположный подход: в 2025 году здесь пробурят около 40 разведочных скважин.

Открытие меняет восприятие норвежской нефтяной отрасли, которую многие считали «достигшей пика». «Я не вижу признаков упадка, наоборот — открываются новые горизонты», — заявил глава Aker BP Карл Джонни Херсвик.

