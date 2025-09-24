Украина установила «игровые правила» в войне дронов
Бойцы ВСУ зарабатывают баллы за уничтеженного противника.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров внедрил уникальную систему мотивации для подразделений беспилотников — «Армии дронов», которая работает по принципу видеоигры. За каждую уничтоженную единицу вражеской техники или вражеского солдата украинские бойцы получают баллы, которые можно обменять на новые дроны и оборудование через цифровую платформу Brave1, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Уничтожение танка оценивается в 40 баллов, реактивной системы залпового огня — до 50, а поражение солдата — в 6. В конце месяца экспертная комиссия подтверждает результаты по видеозаписям, формирует рейтинг лучших команд и начисляет «призы». Популярный тяжелый дрон Vampire, например, стоит 43 балла.
Федоров утверждает, что корректировка алгоритма — например, увеличение «цены» за уничтожение определенных целей — позволяет оперативно менять приоритеты на фронте. По его словам, после последнего обновления система удвоила «результативность» украинских подразделений за месяц.
Американские военные внимательно изучают украинский опыт — такая система позволяет за считанные дни доставлять на фронт новые вооружения, тогда как в армии США закупки занимают годы.
Однако у программы есть и критики. Командир Павел «Лазарь» Елизаров предупреждает, что публикация рейтингов раскрывает ключевых игроков и делает их уязвимыми. Кроме того, превращение войны в игру вызывает моральные вопросы. Бывший прокурор Гюндуз Мамедов отмечает, что дистанцированное ведение боевых действий может лишать военных ощущения реальности и усложнять возвращение к мирной жизни.
Несмотря на эти опасения, большинство команд признают эффективность системы. По мере развития проекта в него интегрируют элементы искусственного интеллекта — например, автоприцеливание и навигацию. Федоров уверен: геймификация станет двигателем инноваций, особенно в сфере ПВО, где Украина активно ищет дешевые решения против российских дронов.