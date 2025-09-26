СМИ узнали, какое оружие Зеленский просил у Трампа, чтобы победить Путина 1 26.09.2025, 16:09

1,110

Его дальность — 1600 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с Дональдом Трампом попросил предоставить Украине ракеты Tomahawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет Telegraph, со ссылкой на собственные источники, Зеленский сказал Трампу, что это оружие поможет заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

По данным издания, просьба была высказана во время встречи двух лидеров, которая состоялась на полях заседания ООН и была оценена как чрезвычайно положительная. Однако пока неизвестно, будут ли успешными попытки Зеленского получить от США Tomahawk.

С дальностью полета до 1500 миль и боеголовкой весом 450 кг эта крылатая ракета гораздо эффективнее любого подобного оружия большой дальности, которое западные союзники предоставили Киеву.

Однако стоит напомнить, бывший президент США Джо Байден отклонил подобную просьбу, которая была частью 10-пунктного Плана победы", представленного Зеленским. Тогда считалось, что поставки ракет большой дальности были признаны слишком рискованными, поскольку они смогли бы поражать цели в Москве и, вероятно, избежать самых современных систем противовоздушной обороны России, что могло бы привести к эскалации конфликта.

Однако во время одного из интервью Зеленский рассказал, что во время их встречи в начале этой недели Трамп сказал: «Мы будем над этим работать».

Tomahawk

Tomahawk - американская крылатая ракета дальнего действия, предназначенная для поражения наземных целей с моря и подводных платформ. Она летит низко над поверхностью, чтобы затруднить обнаружение, имеет турбореактивный (турбовентиляторный) двигатель и сочетание инерциальной системы наведения со спутниковой навигацией (GPS) и картографическими подсистемами (TERCOM/DSMAC).

По габаритам и возможностям Tomahawk - относительно крупная крылатая ракета: длина примерно 5,55-5,84 м (с бустером - до ~6,25 м), диаметр около 0,52 м, пусковая масса в пределах ~1 300-1 600 кг, боеголовка - одиночная юнитарная ≈450 кг или варианты с суббоеприпасами; исторически существовали и ядерные варианты.

Дальность полета зависит от модификации, для современных Block III/IV обычно указывают около 900 морских миль (~1 600 км). Ракета летит с субзвуковой скоростью (~Mach 0,7) на низких высотах и имеет высокую точность благодаря комбинации GPS/INS, корреляции местности и возможности двунаправленной связи в современных версиях для перенаправления цели во время полета.

