Украинский офицер: В битве за Добропольский выступ произошел перелом
- 27.09.2025, 22:58
Российский прорыв захлебнулся, ВСУ удерживают позиции и ведут поэтапную зачистку.
Ситуация в районе Добропольского прорыва россиян наконец склонилась в пользу Сил обороны. Это произошло только сейчас, потому что до того ситуация была неоднозначной. Об этом в своем Телеграмм-блоге пишет украинский офицер с позывным «Алекс».
«Не знаю сколько там котлов на Добропольском направлении, но точно можно только сейчас сказать, что наступательные планы противника на этом участке окончательно сломлены, ведь еще 1-2 недели назад [россияне] рассчитывали на то, что им там удастся подтянуть ресурсы и развить успех», — пишет военный.
По словам офицера, ситуация на этом участке совсем недавно была «50 на 50», несмотря на оптимистично нарисованную конфигурацию линии соприкосновения на карте с красивыми «котлами».
Военный предостерег от чрезмерного оптимизма и ожиданий, что теперь Добропольский выступ быстро срежут: на это нужно немало ресурсов.
«Их скорее всего будут постоянно держать под огневым контролем, постепенно зачищая каждый дом. Главное, чтобы кто-то где-то не забил болт и противник не смог восстановить сообщение между отрезанной территорией и подразделениями, которые там есть», — добавил офицер.