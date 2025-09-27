закрыть
27 сентября 2025
Украинский офицер: В битве за Добропольский выступ произошел перелом

  • 27.09.2025, 22:58
Российский прорыв захлебнулся, ВСУ удерживают позиции и ведут поэтапную зачистку.

Ситуация в районе Добропольского прорыва россиян наконец склонилась в пользу Сил обороны. Это произошло только сейчас, потому что до того ситуация была неоднозначной. Об этом в своем Телеграмм-блоге пишет украинский офицер с позывным «Алекс».

«Не знаю сколько там котлов на Добропольском направлении, но точно можно только сейчас сказать, что наступательные планы противника на этом участке окончательно сломлены, ведь еще 1-2 недели назад [россияне] рассчитывали на то, что им там удастся подтянуть ресурсы и развить успех», — пишет военный.

По словам офицера, ситуация на этом участке совсем недавно была «50 на 50», несмотря на оптимистично нарисованную конфигурацию линии соприкосновения на карте с красивыми «котлами».

Военный предостерег от чрезмерного оптимизма и ожиданий, что теперь Добропольский выступ быстро срежут: на это нужно немало ресурсов.

«Их скорее всего будут постоянно держать под огневым контролем, постепенно зачищая каждый дом. Главное, чтобы кто-то где-то не забил болт и противник не смог восстановить сообщение между отрезанной территорией и подразделениями, которые там есть», — добавил офицер.

