Украинский офицер: В битве за Добропольский выступ произошел перелом 27.09.2025, 22:58

Российский прорыв захлебнулся, ВСУ удерживают позиции и ведут поэтапную зачистку.

Ситуация в районе Добропольского прорыва россиян наконец склонилась в пользу Сил обороны. Это произошло только сейчас, потому что до того ситуация была неоднозначной. Об этом в своем Телеграмм-блоге пишет украинский офицер с позывным «Алекс».

«Не знаю сколько там котлов на Добропольском направлении, но точно можно только сейчас сказать, что наступательные планы противника на этом участке окончательно сломлены, ведь еще 1-2 недели назад [россияне] рассчитывали на то, что им там удастся подтянуть ресурсы и развить успех», — пишет военный.

По словам офицера, ситуация на этом участке совсем недавно была «50 на 50», несмотря на оптимистично нарисованную конфигурацию линии соприкосновения на карте с красивыми «котлами».

Военный предостерег от чрезмерного оптимизма и ожиданий, что теперь Добропольский выступ быстро срежут: на это нужно немало ресурсов.

«Их скорее всего будут постоянно держать под огневым контролем, постепенно зачищая каждый дом. Главное, чтобы кто-то где-то не забил болт и противник не смог восстановить сообщение между отрезанной территорией и подразделениями, которые там есть», — добавил офицер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com