Лукашенко боится, что его вертолет собьют

Лукашенко боится, что его вертолет собьют8
- 28.09.2025, 14:24
Диктатор поделился страхами с российским пропагандистом.
Белорусский диктатор Лукашенко 26 сентября пропагандистам в Кремле прокомментировал заявления стран НАТО о готовности сбивать российские самолеты. Диктатор выдал свои страхи:
— Что, они собьют на нашей территории белорусские летательные аппараты — самолеты, вертолеты? Допустим, в Беловежскую пущу я часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, мой вертолет собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения?
Отметим, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что государства-члены должны сбивать российские самолеты-нарушители «в случае необходимости».