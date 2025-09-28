закрыть
28 сентября 2025, воскресенье
Лукашенко боится, что его вертолет собьют

  • 28.09.2025, 14:24
  • 6,544
Лукашенко боится, что его вертолет собьют

Диктатор поделился страхами с российским пропагандистом.

Белорусский диктатор Лукашенко 26 сентября пропагандистам в Кремле прокомментировал заявления стран НАТО о готовности сбивать российские самолеты. Диктатор выдал свои страхи:

— Что, они собьют на нашей территории белорусские летательные аппараты — самолеты, вертолеты? Допустим, в Беловежскую пущу я часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, мой вертолет собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения?

Отметим, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что государства-члены должны сбивать российские самолеты-нарушители «в случае необходимости».

