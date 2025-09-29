Андрей Стрижак после скандала покидает BYSOL
Независимая комиссия заявила о 12 случаях харассмента.
Бывший руководитель BYSOL Андрей Стрижак сообщил, что покидает фонд полностью. Ранее комиссия для внутреннего разбирательства, инициированная фондом BYSOL, выявила нарушение этики Стрижаком. Он был отстранен директоратом от руководящих должностей, но решил остаться в фонде.
Теперь Стрижак решил покинуть BYSOL окончательно.
Напомним, руководителя фонда BYSOL Андрея Стрижака обвинили в рассылке белорусским активисткам и правозащитницам фото своих гениталий. Независимая комиссия заявила о 12 случаях харассмента со стороны экс-главы фонда.