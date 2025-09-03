МИД РФ угрожает Финляндии
- 3.09.2025, 1:06
Мария Захарова ответила финскому президенту «можем повторить».
Президент Финляндии Александр Стубб не понял с первого раза, что его страна не победила в войне с Советским Союзом в 1944 году, который «не отпускает» финского лидера, заявила в телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.
Она ответила на слова Стубба в интервью изданию The Economist. Стубб заявил в интервью The Economist, что Финляндия считает себя победившей в войне с СССР в 1944 году, так как сохранила независимость.
По мнению финского президента, Украина находится в более выгодном положении благодаря поддержке союзников и должна, восстановившись, бороться с коррупцией, преодолевать цинизм и верить в будущее. Благодаря этому Киев сможет «собрать осколки, восстановиться и поверить в свое будущее».
«Не понял с первого раза — бывает. Можем повторить», — написала Захарова, после чего напомнила о событиях лета 1944 года, когда руководство Финляндии решило выйти из войны, и последующих выплатах Москве контрибуций и демилитаризацию Финляндии.
«Если 1944 г. «не отпускает» Стубба, рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю И.В.Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистов — сейчас в их роли выступает режим Зеленского», — добавила Захарова.