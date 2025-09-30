Россия решила подставить Лукашенко? 2 30.09.2025, 8:54

2,694

Над белорусскими НПЗ могут появится дроны ВСУ.

Как одной из мер для ликвидации топливного дефицита в России предлагается увеличить переработку российской нефти на нефтеперерабатывающих заводах Беларуси. Как отреагирует на это Киев, выбивший уже 20% мощностей по переработке в самой России?

В России поражение ВСУ нефтеперерабатывающей инфраструктуры аккуратно называют «внеплановыми ремонтами на установках первичной переработки нефти», пишет «Белорусы и рынок».

Возникший дефицит по бензину эксперты «Коммерсантъ» оценивают в 20%. В ряде регионов – оккупированном Крыму и на Дальнем Востоке - он начал приобретать критичный характер. В захваченных Крыму и Севастополе с 29 сентября введены ограничения о продаже не более 30 литров бензина в одни руки. Власти Крыма договорились с нефтяными трейдерами о фиксировании стоимости топлива на 30 дней. На Дальнем Востоке сложности с доступностью бензина решаются за счет запрета экспорта и других мер.

На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство не только продлит действие эмбарго на экспорт бензина до конца 2025 года, но введет также ограничения на вывоз дизельного топлива. Последнее не будет распространяться на НПЗ.

Для решения проблемы дефицита, по словам источников «Коммерсантъ», могут быть приняты дополнительные меры для стимулирования импорта и увеличения переработки российской нефти в Беларуси – в Мозыре и Новополоцке. Также предлагается временно смягчить экологические стандарты, чтобы НПЗ могли выпускать больше бензина.

