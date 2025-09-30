закрыть
Китай перестал верить Лукашенко

  • 30.09.2025, 11:42
  • 1,848
Китай перестал верить Лукашенко

Транзит через Беларусь снизился еще до перекрытия границы.

Железнодорожные контейнерные перевозки из Китая в ЕС через Беларусь в этом году существенно снизились. И это произошло еще до перекрытия польско-белорусской границы.

Как отмечает ресурс banki24, снижение объема перевозок зафиксировали отраслевые эксперты, изучив железнодорожную статистику за 8 месяцев. Сокращение за этот период составило 22% по сравнению с прошлым годом.

По итогам августа объемы перевозок сократились на 23% к уровню прошлого года.

При этом удельный вес перевозок по этому магистральному маршруту через Казахстан, Россию и Беларусь приблизился к 89%.

Как сообщалось ранее, перекрытие польско-белорусской границы в сентябре, длившееся почти две недели, заставило перевозчиков (в том числе китайских) искать альтернативные маршруты поставок.

