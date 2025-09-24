закрыть
24 сентября 2025, среда, 16:07
Китай решил перестраховаться

3
  • 24.09.2025, 15:11
  • 7,116
Часть грузов пойдет в Европу в обход Беларуси.

Польша 25 сентября открывает границу с Беларусью. Это значит, что уже этой ночью фуры и поезда, застрявшие на белорусской территории, начнут движение через границу.

Но в приграничных с Беларусью польских городах, которые специализировались на транзите китайских грузов, бьют тревогу. Логистические компании ожидают, что грузоперевозки не возобновятся в прежнем объеме. Сайт Charter97.org ознакомился с мнениями в приграничных чатах.

Кроме всеобщего недовольства тем, что даже краткосрочное закрытие границы плачевно сказалось на приграничном бизнесе, многие владельцы польских логистических компаний и предприятий, которые обслуживают транзитные фуры, констатируют: за время закрытия границы китайские перевозчики начали перестраивать маршруты. Китайские логистические компании не стали ждать открытия границы и перенаправили грузы. Так был задействован маршрут через российский Санкт-Петербург, где грузы перегружались в порту Усть-Луга на морской транспорт и отправлялись в европейские порты.

Режим Лукашенко зарабатывает на транзите китайских грузов сотни миллионов долларов ежегодно. При закрытии границы ежедневные потери Минска от остановки транзита оценивались в $500–600 тысяч.

