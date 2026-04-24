Трамп объяснил, приглашал ли он Путина на саммит G20 4 24.04.2026, 8:00

2,566

Президент США ответил на прямой вопрос.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не пригласил главу Кремля Владимира Путина на саммит G20. Однако он считает, что такой визит был бы полезным.

Об этом сообщает Clash Report.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, правдивой ли является информация в СМИ о том, что США пригласили Путина на саммит G20 в Майами. Ответ лидера США был таков:

«Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно», - сказал Трамп.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 23 апреля заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россию якобы пригласили к участию на саммит G20 в США на высшем уровне, который пройдет в декабре этого года. Но Панкин добавил, что решение об участии будет принято ближе к событию.

Уже вечером того же дня The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина на саммит лидеров G20. Он, предварительно, пройдет в гольф-клубе Трампа «Дорал» в Майами.

«На данный момент официальных приглашений не поступало, но Россия является членом G20 и будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров», - сказал источник издания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com