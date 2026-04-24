Макрон сделал громкое заявление об уходе из политики

Макрон сделал громкое заявление об уходе из политики1
- 24.04.2026, 8:09
- 1,316
Названа дата.
Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует заниматься политикой после окончания своего второго срока в 2027 году. Об этом он сказал во время дискуссии с учениками франко-кипрской школы в Никосии, столице Кипра, которую посетил перед неформальным европейским саммитом, сообщает Укринформ.
«Я не занимался политикой раньше (до президентства, – ред.), и не буду заниматься ею потом», – заявил Макрон.
По его словам, в последний период его второго пятилетнего срока сложнее всего было защитить свои достижения. Президент Франции пояснил, что в свое время «начал политическое движение, а затем пошел на президентский пост», потому что всегда интересовался жизнью своей страны и хотел, чтобы его идеи были реализованы.
«Но это было для того, и до сих пор остается, чтобы делать вещи, которые, на мой взгляд, не просто полезны. Это борьба за то, чтобы моя страна и наша Европа двигались вперед и защищали ценности, в которые я верю, поэтому это вопрос страсти», – отметил Макрон.
Как известно, Макрон стал президентом Франции в мае 2017 года. Он победил во втором туре выборов. А в апреле 2022-го был переизбран на второй срок.