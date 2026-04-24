Минчанин с высшим образованием и без судимостей избил стоматолога в клинике
- 24.04.2026, 8:36
В чем причина?
В Минске огласили приговор 43-летнему жителю города, который избил врача стоматологической клиники, сообщило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.
В день инцидента стоматолог работал без медсестры, поэтому прием пациентов затянулся. Это возмутило фигуранта, который ждал в очереди. Он стал ругаться и оскорблять доктора. Врач решил снять агрессивное поведение пациента на видео, чтобы потом использовать этот ролик как доказательство в случае жалобы.
Это разозлило фигуранта еще больше. Он выбил из рук доктора смартфон и нанес ему удары по голове и телу. Коллеги потерпевшего увели дебошира в другой кабинет.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Ранее у фигуранта проблем с законом не было. Он имеет высшее образование, работает кладовщиком.
Суд признал мужчину виновным в злостном хулиганстве и назначил три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшему 8 тысяч рублей морального вреда.