Что делать до 9 утра, чтобы похудеть? 3 24.04.2026, 8:18

5,312

Диетологи дали четыре совета.

Утренние привычки существенно влияют на процесс снижения веса. Эксперты утверждают, что именно первые часы дня задают тон всему дню и способны либо помочь похудеть, либо наоборот - усложнить задачу.

Диетолог Мелисса Митри отметила, что формирование правильной утренней рутины помогает закрепить полезные привычки на весь день. По ее словам, даже простые действия - такие как завтрак или утренняя прогулка - запускают «эффект снежного кома», способствуя более осознанному выбору еды и образа жизни, пишет Eatingwell.

Сон - основа похудения

Специалисты предупредили, что недостаток сна (менее 7 часов в сутки) может привести к усилению аппетита, перееданию и выбору более калорийной пищи.

По словам диетолога Мэнди Энрайт, нерегулярный сон напрямую связан с увеличением суточной калорийности рациона. Исследования показали, что люди, которые спят мало, хоть и сжигают немного больше калорий, в итоге потребляют еще больше, что приводит к набору веса.

Кроме того, при недосыпе организм чаще требует сладкую и жирную пищу, пытаясь быстро восполнить энергию. Эксперты советуют спать 7–9 часов и придерживаться стабильного графика сна даже в выходные.

Стакан воды сразу после пробуждения

Еще одна простая привычка - выпивать стакан воды в течение получаса после пробуждения. Это помогает запустить обмен веществ, улучшить пищеварение и избежать обезвоживания, которое нередко маскируется под чувство голода.

Диетологи также отмечают, что достаточное потребление воды может снизить риск набора веса. В частности, вода перед приемом пищи способствует ощущению сытости, что помогает есть меньше.

Белковый завтрак - ключ к контролю аппетита

Эксперты подчеркнули важность не просто завтрака, а его состава. Употребление белка утром помогает дольше сохранять чувство сытости, уменьшает тягу к перекусам и снижает общее количество потребляемых калорий.

Белок также регулирует гормоны голода и поддерживает мышечную массу, которая играет важную роль в сжигании калорий. В качестве примеров полезного завтрака специалисты называют яйца, греческий йогурт, творог, орехи, кефир и даже бобовые.

Физическая активность утром

Утренняя активность также способствует снижению веса. По словам экспертов, физические упражнения в начале дня могут ускорить метаболизм, улучшить контроль аппетита и усилить сжигание жира.

Исследования показали, что люди, которые тренируются утром, имеют более низкий индекс массы тела и меньший объем талии по сравнению с теми, кто занимается позже.

Кроме того, утренние тренировки помогают формировать более здоровые привычки питания в течение дня и способствуют нормализации режима сна, выяснили исследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com