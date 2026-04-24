В Вашингтоне высадился «плюшевый десант»
- 24.04.2026, 8:27
В поддержку похищенных украинских детей.
На Национальной Аллее США в Вашингтоне появилась инсталляция с 20 тысячами плюшевых мишек, которые символизируют похищенных Россией украинских детей за время полномасштабного вторжения агрессора.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение в Facebook посла Украины в США Ольги Стефанишиной.
Каждый из плюшевых мишек в центре Вашингтона символизирует украинского ребенка, которого Россия насильно депортировала с оккупированных территорий Украины.
Инсталляцию сформировали из белых и красных игрушек, последними выложили надпись - Putin Abducted 20 000 ukrainian children, что переводится с английского как «Путин похитил 20 тысяч украинских детей».
На мероприятии, посвященном инсталляции, выступила посол Украины в США Ольга Стефанишина, также на аллею пришли неравнодушные украинцы и другие жители американской столицы.
Заметили возле инсталляции и политиков США - например, сенатора-демократа Эми Клобучар, которая поправляла игрушку на инсталляции; конгрессмена Майкла МакКола, сенатора Ричарда Блюменталя и других.
«20 000 мишек на National Mall вблизи Конгресса в центре Вашингтона - каждый символизирует украинского ребенка, которого Россия похитила с начала полномасштабного вторжения», - написала Стефанишина.
Дипломат добавила, что на сегодня Украина вернула более 2 000 детей по инициативе президента Bring Kids Back UA, но тысячи остаются разлученными со своими семьями и домом.
«Без возвращения украинских детей не может быть ни завершения войны, ни длительного справедливого мира ... Россия и ее руководство должны быть под жесткими санкциями, чтобы ежедневно чувствовать реальные последствия своих преступлений», - добавила посол Украины в США.
Olga Stefanishyna
20 000 ведмедиків на National Mall поблизу Конгресу в центрі Вашингтона – кожен символізує українську дитину, яку Росія викрала з початку повномасштабного вторгнення. Україна повернула понад 2 000...