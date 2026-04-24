Украинские ВМС уничтожили российский морской беспилотный катер у Одессы
- 24.04.2026, 6:07
Видео.
Подразделения Военно-морских сил ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский морской беспилотный катер (МБЭК), который пытался приблизиться к одному из портов Одессы.
Об этом сообщает ВМС ВСУ.
«Вражеский морской беспилотный катер, пытавшийся приблизиться к одному из портов Одессы, был оперативно обнаружен и успешно уничтожен», — говорится в сообщении.
«Не дадим врагу ни единого шанса — ни на суше, ни на море!» — подчеркнули в ВМС.