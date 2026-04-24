Украинские ВМС уничтожили российский морской беспилотный катер у Одессы 24.04.2026, 6:07

Видео.

Подразделения Военно-морских сил ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский морской беспилотный катер (МБЭК), который пытался приблизиться к одному из портов Одессы.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

«Вражеский морской беспилотный катер, пытавшийся приблизиться к одному из портов Одессы, был оперативно обнаружен и успешно уничтожен», — говорится в сообщении.

«Не дадим врагу ни единого шанса — ни на суше, ни на море!» — подчеркнули в ВМС.

