24 апреля 2026, пятница, 4:02
Украинские ВМС уничтожили российский морской беспилотный катер у Одессы

  • 24.04.2026, 6:07
Видео.

Подразделения Военно-морских сил ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский морской беспилотный катер (МБЭК), который пытался приблизиться к одному из портов Одессы.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

«Вражеский морской беспилотный катер, пытавшийся приблизиться к одному из портов Одессы, был оперативно обнаружен и успешно уничтожен», — говорится в сообщении.

«Не дадим врагу ни единого шанса — ни на суше, ни на море!» — подчеркнули в ВМС.

популярное за неделю

Мнение

Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров