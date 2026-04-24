24 апреля 2026, пятница, 4:02
В Lufthansa меняют правила перевозки багажа

В Lufthansa меняют правила перевозки багажа

Авиакомпания вводит новый базовый тариф.

Авиакомпания Lufthansa меняет правила перевозки ручной клади и вводит новый базовый тариф, в рамках которого бесплатно разрешается перевозить только один небольшой личный предмет.

Об этом пишет Tagesschau.

Как сообщается, новые условия будут действовать на рейсах короткой и средней дальности для всех авиакомпаний группы Lufthansa, в частности SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

Продажа билетов по новым правилам стартует с 28 апреля, а полеты по ним начнутся с 19 мая.

Согласно новому тарифу, пассажиры смогут бесплатно взять с собой только одну вещь размером до 40×30×15 см: например, сумку для ноутбука или небольшой рюкзак. Дополнительная ручная кладь или багаж будут оформляться как платная опция стоимостью от 15 евро.

В Lufthansa объясняют изменения адаптацией к потребностям пассажиров, в частности тех, кто путешествует без багажа или на короткие поездки. В то же время новая модель фактически приближает ценовую политику авиакомпании к лоукостерам, таким как Ryanair или easyJet.

