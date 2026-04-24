24 апреля 2026, пятница, 4:02
  • 24.04.2026, 3:32
В Грузии бывшего министра обороны приговорили к 10 годам тюрьмы

У Джуаншера Бурчуладзе также конфисковано имущество.

Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает SOVA.

Судья Тбилисского городского суда Ираклий Хусквадзе признал виновным его, а также фигурантов дела – его бывшего заместителя Георгия Хаиндрава, зятя Бурчуладзе – Васила Мхеидзе и бывшего начальника департамента закупок Министерства обороны Владимира Гудушаури.

У Джуаншера Бурчуладзе также конфисковано имущество – земельный участок и дом в Испании, а также дом и парковочное место в поселке Цкнети, и ему запрещено занимать должности сроком на 2 года.

Георгий Хаиндрава приговорен к 8 годам лишения свободы с запретом занимать должности сроком на 2 года. Васил Мхеидзе приговорен к 8 годам лишения свободы, у него конфискованы предметы, признанные вещественными доказательствами.

Что касается бывшего начальника департамента закупок Министерства обороны, с ним заключено процессуальное соглашение на следующих условиях: 4 года условного срока, штраф в размере 10 000 лари и запрет на занятие должностей сроком на 1 год.

Перед оглашением решения судья Хусквадзе задал вопрос Гудушаури. Тот участвовал в заседании дистанционно и заявил, что признает вину. По решению судьи арест с его имущества был снят.

Бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе обвиняли по статьям 194 и 332 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим злоупотребление служебными полномочиями и легализацию незаконных доходов. Указанные деяния предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

Что касается Владимира Гудушаури и Георгия Хаиндрава, им инкриминируется растрата денежных средств в особо крупном размере, а Василу Мхеидзе – пособничество в растрате.

