Посол Ватикана и Витебский епископ пытались встретиться с политзаключенными-священниками

  • 30.09.2025, 18:45
  • 1,290
Посол Ватикана и Витебский епископ пытались встретиться с политзаключенными-священниками

Им не разрешили.

Апостольский Нунций в Беларуси — дипломатический представитель Ватикана архиепископ Иньяцио Чеффалья и епископ Витебский Олег Буткевич пытались встретиться в колонии с политзаключенными-священниками, но им не разрешили. Об этом сообщает katolik.life.

Представители церкви пытались посетить в бобруйской колонии священника отца Анджея Юхневича, который служил в Витебской епархии и ксендза Генриха Околотовича.

«Как узнали верующие из источников, которые заслуживают доверия, дипломат Ватикана архиепископ Иньяцио Чеффалья и епископ Олег Буткевич приезжали в колонию в Бобруйске, но там им отказали в свидании с заключенными священниками. По какой причине и была ли предварительная договоренность о том, что встречу разрешат — верующим неизвестно», — пишет издание.

Напомним, Анджея Юхневича задержали 8 мая 2024 года после встречи священников и католической общины. Первый раз Юхневича осудили на 15 суток ареста за «несанкционированное пикетирование». Священнику вменили в вину то, что в феврале 2022 года он разместил на фото своего профиля в Facebook изображение бело-красно-белого флага и флага Украины.

Юхневичу три раза подряд добавляли по 15 суток. А потом завели на него уголовно дело. 30 апреля суд вынес приговор — 13 лет лишения свободы. При этом обвинение просило суд назначить 15 лет колонии.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. По каким именно статьям Уголовного кодекса ксендза признали виновным — неизвестно.

Генриха Околотовича задержали в ноябре 2023 года. Как говорят прихожане, священника обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы передал кому-то некую секретную информацию.

30 декабря 2024 года Минский областной суд вынес приговор по делу настоятеля Околотовича — 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд проходил в закрытом режиме.

В апреле 2025 году ксендз Генрих передал верующим сообщение из-за решетки. Он рассказал, что его обвинили в «шпионаже в пользу Польши и Ватикана», что он считает «грубой провокацией».

