ВСУ уничтожили четыре северокорейские САУ «Коксан» на Луганщине и Запорожье

ВСУ уничтожили четыре северокорейские САУ «Коксан» на Луганщине и Запорожье1
- 30.09.2025, 19:40
Силы беспилотных систем уничтожили четыре северокорейские САУ «Коксан» в Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию 412-го полка Nemesis в Telegram.
Украинские защитники уничтожили артиллерийские установки, которые находились на вооружении армии страны-агрессора.
Операторы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем обнаружили поразили четыре северокорейские САУ М-1978 «Коксан» на Луганщине и Запорожье. Одна из них уничтожена во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
За все время полномасштабной войны украинские воины уничтожили более 25 тысяч российских артиллерийских систем.