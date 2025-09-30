закрыть
30 сентября 2025, вторник
ВСУ уничтожили четыре северокорейские САУ «Коксан» на Луганщине и Запорожье

1
  • 30.09.2025, 19:40
Силы беспилотных систем уничтожили четыре северокорейские САУ «Коксан» в Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию 412-го полка Nemesis в Telegram.

Украинские защитники уничтожили артиллерийские установки, которые находились на вооружении армии страны-агрессора.

Операторы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем обнаружили поразили четыре северокорейские САУ М-1978 «Коксан» на Луганщине и Запорожье. Одна из них уничтожена во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

За все время полномасштабной войны украинские воины уничтожили более 25 тысяч российских артиллерийских систем.

