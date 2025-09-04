ИИ неожиданно спас Google и Apple 4.09.2025, 12:19

Рост генеративного искусственного интеллекта «изменил ход дела».

Федеральный судья США Амит Мехта вынес решение, ставшее неожиданным спасением для Google и Apple. Несмотря на то, что ранее он признал Google незаконным монополистом, требование правительства о разделении компании было отклонено. Причиной стал стремительный рост генеративного искусственного интеллекта, который, по словам судьи, «изменил ход дела», пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Мехта отверг жесткие меры, включая принудительную продажу браузера Chrome и операционной системы Android. Вместо этого Google запретили заключать эксклюзивные сделки по дистрибуции отдельных продуктов, таких как Chrome и голосовой помощник Gemini, но разрешили продолжать выплаты партнерам. Это стало крупной победой и для Apple, которая ежегодно получает миллиарды долларов за использование Google как поисковика по умолчанию.

После решения акции Alphabet и Apple заметно выросли. Инвесторы восприняли вердикт как устранение главной неопределенности года и возможный стимул для углубления сотрудничества двух компаний, включая интеграцию ИИ-продуктов Google в iPhone.

Однако полностью Google проблем не избежала. Компания обязана делиться пользовательскими данными с меньшими конкурентами, чтобы стимулировать конкуренцию на рынке поиска. Кроме того, ей грозит отдельный процесс по рекламным технологиям, где возможна принудительная продажа активов.

Судья подчеркнул, что появление ChatGPT, Claude и других ИИ-сервисов стало серьезным вызовом традиционным поисковикам. По словам топ-менеджера Apple Эдди Кью, в Safari впервые за 22 года снизилось количество поисковых запросов Google.

Таким образом, крупнейшее антимонопольное дело за четверть века завершилось для Google и Apple мягким исходом. А генеративный ИИ, изначально считавшийся угрозой их бизнесу, неожиданно стал их главным щитом.

