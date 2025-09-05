Forbes: Украина выигрывает у РФ в войне роботов 5.09.2025, 9:59

Реальность диктует правила.

Украинские солдаты трансформируют войну с помощью робототехники. На передовой технологии становятся спасением, пишет Forbes.

На старом складе советских времен в Донецкой области украинские инженеры собирают наземные беспилотные транспортные средства, которые выполняют жизненно важные миссии на фронте. Машины помогают доставлять припасы, эвакуировать раненых и проводить штурмовые операции, уменьшая риск для солдат.

«Мы хотим, чтобы бригаду признавали, чтобы люди понимали, что эта работа важна - что она работает везде», - говорит Александр, командир взвода наземных роботизированных комплексов батальона «Антарес».

Роботы на службе логистики и боевых операций

Команда модернизирует стандартные беспилотники, оснащая их цифровыми каналами связи, Starlink и LTE, что делает их более устойчивыми к российским глушителям.

«Условия на местах диктуют свои правила, и мы должны перевести все дроны на цифровое управление», - объясняет Александр.

Наземные роботы выполняют доставку еды, боеприпасов и медикаментов, поддерживают коммуникационные реле и модули радиоэлектронной борьбы.

«Дрон подъезжает к траншее или блиндажу, сбрасывает груз и выезжает. Никто не подвергается риску - ни солдаты в траншее, ни оператор беспилотника», - добавляет он.

Украина активно использует робототехнику для изменения тактики ведения боя.

«По оценкам, дроны сейчас составляют до 80% потерь россиян на поле боя», - сообщают эксперты Army Technology.

Первые полностью робототехнические штурмы уже зафиксированы, а наземные роботы играют ключевую роль в логистике и эвакуации раненых, снижая риск для живой силы.

Противовоздушная оборона и усовершенствования

«В начале августа 28-я механизированная бригада представила первый в войне беспилотный самолет противовоздушной обороны», - рассказывает Александр.

Новые модификации включают дистанционно управляемые турели, способные сбивать низколетящие дроны, а также использование роботов для односторонних ударов по вражеским позициям.

Россия также развивает собственный парк наземных роботов, однако Украина остается лидером во внедрении децентрализованных систем и волонтерских инициатив.

«Украинские инженеры создают будущее войны не только для Украины, но и для всего мира», - говорит Люба Шипович, генеральный директор Dignitas Ukraine.

Организации, такие как Dignitas, ускоряют развертывание беспилотников на передовой, обучают солдат и создают технологический щит для страны.

«Нравится это Западу или нет, беспилотники и неподконтрольные космические аппараты теперь являются частью поля боя России и Китая», - добавляет венчурный инвестор Дебора Фейрламб.

Парк украинских роботов еще развивается, но эти машины уже стали краеугольным камнем современной войны. Они позволяют компенсировать недостаток человеческих ресурсов, уменьшить потери среди солдат и создать технологическое преимущество на поле боя.

«Чтобы расширить деятельность до штурмовой или огневой поддержки, нам нужно снизить расходы и упростить операции», - подчеркивает солдат «Костас».

