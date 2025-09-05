закрыть
Белорусов ждут «сюрпризы» на пяти трассах вокруг Минска

  • 5.09.2025, 10:58
Стало известно, что задумала ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области анонсировала проведение усиленных рейдов, которые пройдут на пяти трассах региона с 5 по 7 сентября. Цель — выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили в ведомстве, под особый контроль попали аварийно-опасные участки самых оживленных дорог, ведущих в столицу и из нее. В списке значатся:

трасса М-1 (Брест — Минск — граница России) — главная транзитная артерия страны;

трасса М-2 (Минск — Национальный аэропорт) — основной маршрут для вылетающих и прилетающих пассажиров;

трасса М-3 (Минск — Витебск) — северное направление на Логойск и Плещеницы;

трасса Р-23 (Минск — Микашевичи) — популярное слуцкое направление;

трасса Р-28 (Минск — Молодечно — Нарочь) — одно из главных «дачных» и курортных направлений.

Инспекторы предупредили, что в первую очередь будут искать нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль, не имея прав.

Также в фокусе — нарушения правил маневрирования и перевозки пассажиров (особенно детей), работа водителей маршрутных такси.

Традиционно не останутся без внимания и уязвимые участники движения: пешеходы, велосипедисты и водители двухколесного транспорта.

Кроме того, в ГАИ предложили участникам дорожного движения самим сообщать о нарушениях ПДД, свидетелем которого они стали. Для этого нужно позвонить на линию 102 или в дежурную часть ГАИ Минской области.

