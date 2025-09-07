Украинские воины поразили российского «Стального коня» и Ильский НПЗ 1 7.09.2025, 11:25

2,858

Генштаб ВСУ раскрыл новые подробности.

Силы обороны Украины в ночь на 7 сентября нанесли удары по объектам в России. Воины атаковали часть нефтепровода «Стальной конь» и Ильский НПЗ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Нефтепровод «Дружба»

Как отмечает Генштаб, подразделения ракетных войск и артиллерии, а также Сил беспилотных систем поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «8-Н» в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области.

Станция входит в комплекс магистрального нефтепровода «Стальной конь», мощность перекачки которого составляет 10,5 млн тонн. Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии.

«Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка», - говорится в сообщении.

Как сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр»), атакованный объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из белорусских НПЗ в Россию, в частности с Мозырского и Новополоцкого заводов.

Ильский НПЗ

Также ночью подразделения Сил специальных операций атаковали мощности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Этот НПЗ ежегодно перерабатывает 6,42 млн тонн нефти и задействован в обеспечении оккупационных сил.

Фиксировались взрывы и пожар в районе НПЗ.

Другие удары

Генштаб добавил, что также подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава оккупантов и складах материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области.

