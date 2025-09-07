Украинские воины поразили российского «Стального коня» и Ильский НПЗ

Украинские воины поразили российского «Стального коня» и Ильский НПЗ1
Генштаб ВСУ раскрыл новые подробности.
Силы обороны Украины в ночь на 7 сентября нанесли удары по объектам в России. Воины атаковали часть нефтепровода «Стальной конь» и Ильский НПЗ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Нефтепровод «Дружба»
Как отмечает Генштаб, подразделения ракетных войск и артиллерии, а также Сил беспилотных систем поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «8-Н» в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области.
Станция входит в комплекс магистрального нефтепровода «Стальной конь», мощность перекачки которого составляет 10,5 млн тонн. Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии.
«Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка», - говорится в сообщении.
Как сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр»), атакованный объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из белорусских НПЗ в Россию, в частности с Мозырского и Новополоцкого заводов.
Ильский НПЗ
Также ночью подразделения Сил специальных операций атаковали мощности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Этот НПЗ ежегодно перерабатывает 6,42 млн тонн нефти и задействован в обеспечении оккупационных сил.
Фиксировались взрывы и пожар в районе НПЗ.
Другие удары
Генштаб добавил, что также подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава оккупантов и складах материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области.