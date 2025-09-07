ВСУ снова ударили дронами по нефтепроводу «Дружба» 3 7.09.2025, 9:58

4,054

Объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из Беларуси.

Нефтепровод «Дружба» в Брянской области РФ вновь подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил утром в воскресенье, 7 сентября, в Telegram командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, имеющий позывной «Мадьяр».

Удар был нанесен по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «8-Н» Найтоповичи в ночь на 7 сентября, пишет Бровди. Он подчеркивает, этот объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из Беларуси, в том числе из Мозырского и Новополоцкого НПЗ, в Россию.

ЛПДС «8-Н», принадлежащая АО «Транснефть-Дружба», расположена в селе Найтоповичи Унечского района Брянской области РФ.

Ранее Роберт Бровди сообщал об ударе украинских БПЛА по ЛПДС «8-Н» 29 августа. Накануне, 28 августа, Венгрия запретила командующему Силами беспилотных систем ВСУ, этническому венгру, въезд в страну, объяснив это его причастностью к атакам на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда резко раскритиковал это решение венгерских властей.

Атаки Украины на нефтепровод «Дружба»

21 августа украинские беспилотники в очередной раз атаковали крупнейший узел нефтепровода «Дружба» - ЛПДС «Унеча» в селе Высокое в Унечском районе Брянской области РФ. После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о временном прекращении поставок по нефтепроводу. Случившееся он назвал «очередной атакой на энергетическую безопасность» своей страны. 28 августа венгерская энергетическая компания MOL сообщила о возобновлении поставок.

До этого перекачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» прекращали на время в связи с ударом украинских БПЛА по Никольской нефтенасосной станции в Тамбовской области РФ 18 августа. В тот раз о возобновлении поставок российской нефти по нефтепроводу Венгрия и Словакия сообщили на следующий день, вечером 19 августа.

Ранее украинские беспилотники атаковали ЛПДС «Унеча» 13 августа. Поставки нефти из РФ в Венгрию также были временно прекращены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com