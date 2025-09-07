В Киеве возросло количество погибших после ночной атаки РФ 7.09.2025, 13:21

Тело нашли под завалами.

Количество погибших в результате массированного удара РФ по Киеву возросло. Стало известно о третьей жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

«Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным», - заявил он.

Ранее представитель ГСЧС Киева Павел Петров в эфире телемарафона сообщил, что, предварительно, под завалами дома в Святошинском районе искали тело погибшего мужчины.

Напомним, в результате удара РФ по девятиэтажке в Святошинском районе Киева погибли женщина и ее трехмесячный сын, у отца - тяжелые травмы. Еще более 20 человек ранены.

Обстрел Украины 7 сентября

Россияне осуществили массированную комбинированную атаку на Украину в ночь на 7 сентября. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.

В Киеве более 10 локаций с повреждениями, в частности повреждены 4 жилые многоэтажки. Кроме того, Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева, там возник пожар.

