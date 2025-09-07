закрыть
7 сентября 2025, воскресенье, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина Украины

4
  • 7.09.2025, 8:52
  • 6,024
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина Украины

Горят верхние этажи здания.

Россияне впервые с начала войны атаковали здание Кабмина, в результате чего возник пожар, на месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Этой ночью Россия осуществила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу», - отметила Свириденко.

Она также подчеркнула, что все здания будут восстановлены, но потерянные жизни не вернуть.

«Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления - прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля», - добавила премьер-министр.

Судя по опубликованным фото, для тушения пожара привлекли вертолет ГСЧС.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров