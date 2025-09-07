Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина Украины 4 7.09.2025, 8:52

6,024

Горят верхние этажи здания.

Россияне впервые с начала войны атаковали здание Кабмина, в результате чего возник пожар, на месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Этой ночью Россия осуществила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу», - отметила Свириденко.

Она также подчеркнула, что все здания будут восстановлены, но потерянные жизни не вернуть.

«Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления - прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля», - добавила премьер-министр.

Судя по опубликованным фото, для тушения пожара привлекли вертолет ГСЧС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com