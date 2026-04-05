В США взяли под стражу родственников иранского генерала Сулеймани 18 5.04.2026, 6:54

Их грин-карты аннулировали по решению администрации Трампа.

В Соединенных Штатах задержали племянницу и внучатую племянницу погибшего иранского командира Касема Сулеймани после аннулирования их грин-карт, сообщает Reuters.

По информации издания, федеральные агенты США взяли под стражу Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Это произошло после того, как государственный секретарь Марко Рубио отменил их статус законных постоянных жителей США.

Сейчас обе женщины находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы (ICE).

В Государственном департаменте объяснили, что Афшар поддерживает иранское правительство и участвует в его пропаганде. Также отмечается, что мужу Афшар официально запрещен въезд в страну.

«Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь сейчас находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы США», - говорится в заявлении ведомства.

Задержание родственников Сулеймани происходит на фоне шестой недели войны США и Израиля против Ирана.

Администрация президента США Дональда Трампа во время своего второго срока активизировала депортацию иммигрантов, которых считают угрозой национальной безопасности.

Ранее в этом месяце США также аннулировали юридический статус дочери иранского политика Али Лариджани - Фатеме Ардешир-Лариджани и ее мужа. Они уже покинули территорию Штатов, и им запрещено возвращаться в будущем.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com