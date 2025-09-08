ОПЕК+ решил с октября дополнительно увеличить нефтедобычу 8.09.2025, 11:35

Страны картеля хотят получить большую долю рынка.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи нефти с октября, поскольку ряд входящих в группу производителей, прежде всего Саудовская Аравии, стремятся вернуть себе долю на рынке. Хотя темпы наращивания добычи будут ниже, чем в предыдущие месяцы, ОПЕК+ досрочно перешел к отмене уже второго блока мер по ее ограничению, вводившихся в последние годы для поддержания котировок, пишет The Moscow Times.

Во время пандемии коронавируса картель и его партнеры сокращали добычу в рамках двух блоков – на 1,65 млн и на 2,2 млн баррелей в сутки. Второй блок сокращений уже полностью аннулирован: в результате ускоренного увеличения производства с апреля по сентябрь этого года этот объем был возвращен на рынок за год до изначально запланированного срока. В заявлении ОПЕК+ по итогам встречи в воскресенье говорится, что теперь страны будут возвращать баррели из блока в 1,65 млн баррелей. Первый транш наращивания добычи запланирован на октябрь в размере 137 000 баррелей в сутки.

ОПЕК+ не указал, в какой срок и какими темпами намерен теперь увеличивать квоты. Представители стран в частных разговорах предоставили более конкретную информацию, сообщает Bloomberg: по их словам, предложение будет добавляться ежемесячно до сентября следующего года. Изначально предполагалось, что этот процесс растянется до конца 2026 года.

Цены на нефть к концу прошлой неделе упали с начала года на 12%, в том числе примерно на 5% за три последних торговых дня, когда появились сообщения, что ОПЕК+ на воскресном заседании снова решит увеличить добычу. Но на утренних торгах в понедельник котировки Brent выросли на 1,4% до $66,4 за баррель. Это объясняется тем, что, хоть страны картеля и решили продолжить увеличение добычи, масштаб нового шага оказался меньше, чем в предыдущие месяцы, отмечает Reuters. В октябре они хотят добавить 137 000 баррелей в сутки, тогда как в августе-сентябре квоты повышались примерно на 555 000 баррелей, а в июне-июле – на 411 000 баррелей.

К концу года Международное энергетическое агентство прогнозирует значительное увеличение избытка на мировом рынке (около 2 млн баррелей в сутки). Спрос будет страдать из-за замедления мировой экономики, тогда как предложение увеличивают и страны ОПЕК, и не входящие в картель производители. По оценке агентства, среднесуточное предложение в этом году увеличится на 2,5 млн баррелей, а спрос – всего на 0,68 млн.

