СМИ назвали причину смерти политзаключенного Андрея Поднебенного

8.09.2025, 22:28

2,022

36-летний политзаключенные отбывал наказание в могилевской ИК-15.

Причиной смерти 36-летнего политзаключенного россиянина Андрея Поднебенного стало удушье, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, погибшего похоронили несколько дней назад. Другие обстоятельства смерти политзаключенного пока неизвестны.

Напомним, о смерти мужчины в соцсетях сообщила его мать Валентина. Из публикации следует, что Андрей скончался 3 сентября. У него остались жена и маленькие дочери.

Поднебенного дважды судили по уголовным статьям. В общей сложности ему назначили 16 лет и 8 месяцев колонии усиленного режима.

