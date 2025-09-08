закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ назвали причину смерти политзаключенного Андрея Поднебенного

  • 8.09.2025, 22:28
  • 2,022
СМИ назвали причину смерти политзаключенного Андрея Поднебенного

36-летний политзаключенные отбывал наказание в могилевской ИК-15.

Причиной смерти 36-летнего политзаключенного россиянина Андрея Поднебенного стало удушье, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, погибшего похоронили несколько дней назад. Другие обстоятельства смерти политзаключенного пока неизвестны.

Напомним, о смерти мужчины в соцсетях сообщила его мать Валентина. Из публикации следует, что Андрей скончался 3 сентября. У него остались жена и маленькие дочери.

Поднебенного дважды судили по уголовным статьям. В общей сложности ему назначили 16 лет и 8 месяцев колонии усиленного режима.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян