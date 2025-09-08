СМИ назвали причину смерти политзаключенного Андрея Поднебенного
- 8.09.2025, 22:28
36-летний политзаключенные отбывал наказание в могилевской ИК-15.
Причиной смерти 36-летнего политзаключенного россиянина Андрея Поднебенного стало удушье, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, погибшего похоронили несколько дней назад. Другие обстоятельства смерти политзаключенного пока неизвестны.
Напомним, о смерти мужчины в соцсетях сообщила его мать Валентина. Из публикации следует, что Андрей скончался 3 сентября. У него остались жена и маленькие дочери.
Поднебенного дважды судили по уголовным статьям. В общей сложности ему назначили 16 лет и 8 месяцев колонии усиленного режима.