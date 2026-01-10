«Лукашенко рвет оставшиеся на голове волосы» 18 10.01.2026, 22:03

26,048

Диктатор впал в истерику.

Лукашенко впал в истерику из-за ареста Мадуро. Узурпатор на днях заявил, что спецслужбам Соединенных Штатов удалось вывезти из Венесуэлы Николаса Мадуро благодаря подкупу, предательству и сговору, в котором участвовали как военные, как и гражданские лица.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях ответили диктатору. Приводим некоторые из них:

«Тебя сдадут твои холуи за карманную мелочёвку Трампа!»

«На случай «венесуэльского варианта в Беларуси» совбез уже распределил роли». Их роли будут в тюремном спектакле!»

«Бред сивого мерина, боящегося ареста! Просто набор бессвязных противоречивых фраз».

«Синекопытный самозванец, тебе остается рвать последние волосы на голове».

«Сон у Сашки теперича тревожный».

«Мадуро предупреждали, мол, не играй с судьбой. Не послушал, имеем результат».

