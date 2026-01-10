«Лукашенко рвет оставшиеся на голове волосы»18
Диктатор впал в истерику.
Лукашенко впал в истерику из-за ареста Мадуро. Узурпатор на днях заявил, что спецслужбам Соединенных Штатов удалось вывезти из Венесуэлы Николаса Мадуро благодаря подкупу, предательству и сговору, в котором участвовали как военные, как и гражданские лица.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях ответили диктатору. Приводим некоторые из них:
«Тебя сдадут твои холуи за карманную мелочёвку Трампа!»
«На случай «венесуэльского варианта в Беларуси» совбез уже распределил роли». Их роли будут в тюремном спектакле!»
«Бред сивого мерина, боящегося ареста! Просто набор бессвязных противоречивых фраз».
«Синекопытный самозванец, тебе остается рвать последние волосы на голове».
«Сон у Сашки теперича тревожный».
«Мадуро предупреждали, мол, не играй с судьбой. Не послушал, имеем результат».