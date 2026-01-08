Лукашенко впал в истерику из-за ареста Мадуро 3 8.01.2026, 19:49

Николас Мадуро и Александр Лукашенко

Диктатор боится повторить судьбу своего друга.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко впал в истерику из-за ареста Мадуро. Узурпатор заявил, что спецслужбам Соединенных Штатов удалось вывезти из Венесуэлы Николаса Мадуро благодаря подкупу, предательству и сговору, в котором участвовали как военные, как и гражданские лица.

Об этом Лукашенко заявил на церемонии вручения премий в Минске.

«Я хочу, что бы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было», — заявил узурпатор.

Лукашенко также рассказал, что на случай «венесуэльского варианта в Беларуси» Совбез уже распределил роли.

«Вы помните в прошлом году заседание Совета безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай «а что, если не будет «президента?». Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — утешал себя Лукашенко.

Он добавил, чтобы этого не случилось, элита, общество «должны видеть и знать свое место».

«Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире», — подчеркнул диктатор.

Лукашенко также рассказал, что информировал США до задержания Николаса Мадуро, что Венесуэла готова с ними сотрудничать.

«Я только благодарен Дональду [Трампу] за то, что он открыто говорит: «Нефть, нам нужна нефть!» Я это с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. Не надо совершать эти глупости, из которых будет очень сложно выйти. Посмотрим еще на правосудие. Там судьи ему попались достойные, скажем прямо. И адвокаты», — сказал Лукашенко.

Узурпатор добавил, что передавал США «все месседжи от Николаса Мадуро».

«Вы видели мою встречу с послом Венесуэлы в Российской Федерации. Это его сторонник, поплечник, всегда были они вместе. Я его также хорошо знаю — человек военный, еще при Чавесе. Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата. Но надо было показать свой героизм. На ком вы решили показать? На беззащитном человеке? Перебили всех людей, которые его охраняли. Ранили и жену, и человека захватили, вывезли в Америку. Вот великий героизм. Империя, которая тратит больше триллиона долларов на оружие», — заявил Лукашенко.

