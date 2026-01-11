закрыть
Что нужно для возрождения нефтегазовой отрасли Венесуэлы

3
  • 11.01.2026, 17:43
  • 2,538
Что нужно для возрождения нефтегазовой отрасли Венесуэлы

Страна может увеличить добычу нефти на 500–600 тыс. баррелей в сутки в течение полутора лет.

После недавней операции США в Каракасе, в ходе которой был задержан диктатор Николас Мадуро, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что происходящее открывает путь к восстановлению нефтегазового сектора Венесуэлы и укреплению политики «энергетического доминирования» США . Вашингтон указывает на колоссальные запасы страны — одни из крупнейших в мире — и рассчитывает, что рост добычи сможет повлиять на глобальные рынки нефти, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Однако эксперты предупреждают, что быстрых результатов ждать не стоит. Несмотря на захват двух танкеров и объявление о покупке США до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, эти шаги носят краткосрочный характер и не решают системных проблем отрасли, разрушенной за годы национализации, санкций и хронического недофинансирования.

Еще в 2000 году Венесуэла добывала до 3,2 млн баррелей нефти в сутки, опираясь на партнерства между государственной PDVSA и международными компаниями. После национализации при президенте Уго Чавесе и последующих санкций США добыча упала ниже 1 млн баррелей в день. Отрасль страдает от износа инфраструктуры, нехватки технологий и кадров.

Ключевым условием восстановления эксперты называют политическую стабильность и легитимный переход власти. Для иностранных инвесторов важно понимать, с кем они заключают долгосрочные контракты и насколько соблюдается верховенство права. Пока же остается неясным, кто и на каких условиях будет управлять страной в переходный период и какую роль сыграют США, оппозиция и влиятельные негосударственные структуры.

Серьезным препятствием остаются санкции. Без их смягчения или пересмотра венесуэльский нефтегазовый сектор лишен доступа к финансированию, технологиям и международным рынкам. Эксперты считают, что обновление лицензий и частичное снятие ограничений могли бы увеличить добычу на 500–600 тыс. баррелей в сутки в течение полутора лет, однако это все равно не решит глубокие экономические и гуманитарные проблемы страны.

Администрация Трампа пока делает ставку на краткосрочные меры — продажу уже добытой нефти и предотвращение полной остановки производства. Но аналитики сходятся во мнении: без масштабных политических и регуляторных реформ, восстановления доверия инвесторов и реального демократического перехода полноценный ренессанс нефтегазовой отрасли Венесуэлы остается маловероятным.

