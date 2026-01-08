Трамп решил уронить цены на нефть до $50 за баррель за счет Венесуэлы 8.01.2026, 15:09

Белый дом подготовил план.

Дональд Трамп и его советники планируют на долгие годы обеспечить Соединенным Штатам доминирование в нефтяной промышленности Венесуэлы, и президент сообщил помощникам, что, по его мнению, это поможет снизить нефтяные цены до желаемого им уровня в $50 за баррель, рассказали The Wall Street Journal люди, знакомые с этим вопросом. Готовящийся в Белом доме план предусматривает установление частичного контроля над нефтяной госкомпанией Petroleos de Venezuela, включая приобретение и реализацию большей части добытой ею нефти.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно делал взаимоисключающие заявления. С одной стороны, всячески поддерживал нефтяную отрасль, которой для получения хороших прибылей и осуществления долгосрочных инвестиций нужны высокие цены на нефть. С другой – ратовал за снижение цен, что порадовало бы потребителей, но ударило бы по нефтяникам. Контроль над нефтяным сектором Венесуэлы, который в Вашингтоне задумали установить после ареста Николаса Мадуро, может в определенной степени позволить достичь этих целей.

Практически сразу после захвата Мадуро Белый дом начал в частном порядке обсуждать с новыми властями Венесуэлы получение контроля над поставками нефти и роль США в наращивании добычи в стране, говорят источники WSJ. Поскольку Венесуэла обладает крупнейшими на Земле запасами нефти, США таким образом смогут получить контроль над большей частью запасов в Западном полушарии, если учесть их собственные месторождения и те, где работают американские компании. Это также поможет вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай и снизить цены для американских потребителей.

Трамп уже заявил, что США получат от Венесуэлы до 50 млн баррелей, а выручкой от их реализации по рыночным ценам будет распоряжаться он лично «во благо народов» двух стран. Министр энергетики Крис Райт пояснил, что после этого США в течение «неопределенного времени» будут продавать добываемую в Венесуэле нефть.

Решение взять венесуэльскую нефтяную отрасль под контроль может показаться странным в свете того, что начавшаяся более полутора десятилетий назад сланцевая революция в США превратила их в крупнейшую нефтедобывающую страну и одного из главных экспортеров нефти в мире. Однако дело тут в технических характеристиках сортов нефти.

Расположенные в Техасе и на побережье Мексиканского залива НПЗ десятилетия назад были спроектированы для работы с тяжелыми сортами нефти, имеющими высокое содержание серы. В них выше доли фракций, позволяющих производить дизель и ряд других нефтепродуктов.

Именно тяжелая нефть добывается на венесуэльских промыслах, и она долгое время была основным сырьем (и одним из самых дешевых, учитывая их близость) для американских НПЗ. Из-за санкций против Каракаса и сокращения поставок из Мексики, другого производителя тяжелой нефти, американским нефтяникам пришлось увеличивать закупки более дорогих сортов из Канады и других регионов мира.

Между тем, добываемая в США легкая нефть в больших объемах идет на экспорт.

Более тяжелые сорта нефти обеспечивают наибольшую производительность примерно 70% перерабатывающих мощностей США, по данным Американской ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции. Девять из 10 крупнейших НПЗ страны расположены на побережье Мексиканского залива, где они могут легко и быстро получить венесуэльскую нефть. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь Марко Рубио:

«Наши нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива – лучшие в мире по переработке этой тяжелой нефти, а в мире наблюдается дефицит тяжелой нефти, поэтому я думаю, что будет огромный спрос и интерес со стороны частного сектора, если ему будет предоставлена такая возможность».

Дешевая венесуэльская нефть позволит уменьшить затраты на переработку, цены на бензин, дизель и ряд других нефтепродуктов. Трамп неоднократно поднимал вопрос о необходимости снизить цены на нефть до $50 долларов за баррель, для него это наиболее предпочтительный уровень, рассказали WSJ два высокопоставленных чиновника администрации.

Речь идет о цене американского эталонного сорта WTI, который сейчас стоит примерно на $4 дешевле средиземноморской марки Brent. На дневных торгах в четверг они котируются по $56,7 и $60,7 за баррель соответственно.

Увеличение поставок из Венесуэлы, которое также высвободит дополнительные объемы для экспорта американской нефти, способно привести к еще большему снижению цен в ситуации, когда Международное энергетическое агентство и так прогнозирует рекордный избыток на мировом рынке в 2026 году.

Удешевление WTI до $50 может привести к падению Brent (при сохранении спреда) до $54 за баррель. В этом случае российская нефть Urals (опять-таки, при сохранении нынешнего спреда с Brent) может упасть в стоимости примерно до $30 за баррель.

«В отличие от переработчиков американским добывающим компаниям столь низкие цены невыгодны. Многие рассматривают $50 за баррель как точку безубыточности, и длительное сохранение цен на этом уровне или ниже может подорвать перспективы развития сектора, который так активно поддерживал Трампа во время его предвыборной кампании. Акционеров нефтедобывающих компаний «не волнует энергетическое доминирование, их волнуют энергетические дивиденды», — говорит Клэй Сигл, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

Но Трамп хочет открыть для добывающих компаний новые горизонты в Венесуэле. Белый дом обсуждает с их руководителями возможности работы в стране – которой, правда, потребуются десятки, если не сотни миллиардов долларов инвестиций, чтобы восстановить отрасль, угробленную Мадуро и его предшественником Уго Чавесом. На пике в 1998 году, когда Чавес выиграл выборы, Венесуэла добывала 3,4 млн баррелей в сутки, а сейчас – менее 1 млн баррелей.

