12 января 2026, понедельник, 13:15
Принц Ирана заявил о новом этапе восстания

  • 12.01.2026, 13:03
Принц Ирана заявил о новом этапе восстания
Реза Пехлави

Реза Пехлави призвал протестующих захватывать госучреждения и посольства.

Сын бывшего шаха Ирана и наследник престола Реза Пехлави призвал иранцев захватывать государственные учреждения внутри страны и посольства по всему миру.

На своей странице в X он опубликовал обращение, в котором объявил о начале «нового этапа национального восстания» с целью свержения режима Исламской Республики.

Пехлави призвал считать «законными целями» все учреждения, которые ответственны за пропаганду режима и отключение связи.

По его словам, работники государственных учреждений, а также члены вооруженных сил и сил безопасности должны сделать выбор: «стать на сторону народа или участвовать в убийстве своего народа».

Кроме того, он призвал иранцев, живущих за рубежом, захватывать дипломатические учреждения Ирана.

«Все иранские посольства и консульства принадлежат иранскому народу. Пришло время украсить их национальным флагом Ирана вместо позорного флага Исламской Республики», — подчеркнул Пехлави.

