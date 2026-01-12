Принц Ирана заявил о новом этапе восстания 12.01.2026, 13:03

Реза Пехлави

Реза Пехлави призвал протестующих захватывать госучреждения и посольства.

Сын бывшего шаха Ирана и наследник престола Реза Пехлави призвал иранцев захватывать государственные учреждения внутри страны и посольства по всему миру.

На своей странице в X он опубликовал обращение, в котором объявил о начале «нового этапа национального восстания» с целью свержения режима Исламской Республики.

Пехлави призвал считать «законными целями» все учреждения, которые ответственны за пропаганду режима и отключение связи.

По его словам, работники государственных учреждений, а также члены вооруженных сил и сил безопасности должны сделать выбор: «стать на сторону народа или участвовать в убийстве своего народа».

Кроме того, он призвал иранцев, живущих за рубежом, захватывать дипломатические учреждения Ирана.

«Все иранские посольства и консульства принадлежат иранскому народу. Пришло время украсить их национальным флагом Ирана вместо позорного флага Исламской Республики», — подчеркнул Пехлави.

Beloved people of Iran, my courageous compatriots,



Over the past two weeks—especially in the last four days—you have shaken the foundations of the illegitimate Islamic Republic through massive, nationwide demonstrations. Now, relying on your overwhelming response to the recent… https://t.co/o5uEd7KHsY — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

