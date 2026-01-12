В Минске обнаружили погибшую девушку в канале Слепянской системы 13 12.01.2026, 18:05

28,182

Ее одежда похожа на одежду Яны Костренковой - дочери директора крупного агрокомплекса.

Погибшую девушку обнаружили в одном из каналов Слепянской системы в Минске утром 12 января, сообщил ОСВОД.

«Сегодня днем в акватории Слепянской водной системы при проведении совместных поисковых работ МВД, МЧС и ОСВОД обнаружена погибшая девушка», — сообщили ОСВОД.

В этом же районе на 9 января планировался поиск пропавшей 30 декабря Яны Костренковой, однако из-за непростых погодных условий его отменили, пишет «Зеркало».

В Следственном комитете после обнаружения тела у дома на Филимонова сообщили, что на нем нет видимых телесных повреждений.

«Одежда, находящаяся на ней, по внешним признакам схожа с той, в которую была одета пропавшая накануне Яна Костренкова», — рассказали в СК,

Достоверные сведения о личности погибшей будут получены после проведения опознания. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти девушки.

Напомним, посты о пропаже 21-летней Яны активно расходились по соцсетям. Девушка — дочь директора крупного агрокомплекса. Последний раз на связь она выходила 30 декабря, с тех пор близким было неизвестно о ее местонахождении.

Во второй половине дня 30 декабря девушка была замечена вблизи столичных улиц Филимонова и Макаёнка.

Фото: ОСВОД

