закрыть
12 января 2026, понедельник, 23:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске обнаружили погибшую девушку в канале Слепянской системы

13
  • 12.01.2026, 18:05
  • 28,182
В Минске обнаружили погибшую девушку в канале Слепянской системы

Ее одежда похожа на одежду Яны Костренковой - дочери директора крупного агрокомплекса.

Погибшую девушку обнаружили в одном из каналов Слепянской системы в Минске утром 12 января, сообщил ОСВОД.

«Сегодня днем в акватории Слепянской водной системы при проведении совместных поисковых работ МВД, МЧС и ОСВОД обнаружена погибшая девушка», — сообщили ОСВОД.

В этом же районе на 9 января планировался поиск пропавшей 30 декабря Яны Костренковой, однако из-за непростых погодных условий его отменили, пишет «Зеркало».

В Следственном комитете после обнаружения тела у дома на Филимонова сообщили, что на нем нет видимых телесных повреждений.

«Одежда, находящаяся на ней, по внешним признакам схожа с той, в которую была одета пропавшая накануне Яна Костренкова», — рассказали в СК,

Достоверные сведения о личности погибшей будут получены после проведения опознания. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти девушки.

Напомним, посты о пропаже 21-летней Яны активно расходились по соцсетям. Девушка — дочь директора крупного агрокомплекса. Последний раз на связь она выходила 30 декабря, с тех пор близким было неизвестно о ее местонахождении.

Во второй половине дня 30 декабря девушка была замечена вблизи столичных улиц Филимонова и Макаёнка.

Фото: ОСВОД
Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов