В Минске обнаружили погибшую девушку в канале Слепянской системы

В Минске обнаружили погибшую девушку в канале Слепянской системы13
- 12.01.2026, 18:05
Ее одежда похожа на одежду Яны Костренковой - дочери директора крупного агрокомплекса.
Погибшую девушку обнаружили в одном из каналов Слепянской системы в Минске утром 12 января, сообщил ОСВОД.
«Сегодня днем в акватории Слепянской водной системы при проведении совместных поисковых работ МВД, МЧС и ОСВОД обнаружена погибшая девушка», — сообщили ОСВОД.
В этом же районе на 9 января планировался поиск пропавшей 30 декабря Яны Костренковой, однако из-за непростых погодных условий его отменили, пишет «Зеркало».
В Следственном комитете после обнаружения тела у дома на Филимонова сообщили, что на нем нет видимых телесных повреждений.
«Одежда, находящаяся на ней, по внешним признакам схожа с той, в которую была одета пропавшая накануне Яна Костренкова», — рассказали в СК,
Достоверные сведения о личности погибшей будут получены после проведения опознания. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти девушки.
Напомним, посты о пропаже 21-летней Яны активно расходились по соцсетям. Девушка — дочь директора крупного агрокомплекса. Последний раз на связь она выходила 30 декабря, с тех пор близким было неизвестно о ее местонахождении.
Во второй половине дня 30 декабря девушка была замечена вблизи столичных улиц Филимонова и Макаёнка.