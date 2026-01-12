Кипр исключил связь пропажи Баумгертнера с преследованием в Беларуси 3 12.01.2026, 19:26

В 2013 году бизнесмен провел около месяца в СИЗО КГБ.

Полиция Кипра пока не видит связи прошлого уголовного преследования экс-гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера с его исчезновением, заявил заместитель директора полиции Лимассола Лефтерис Кириаку, передает издание Philenews.

«На нынешнем этапе представляется, что здесь нет связи», — сказал Кириаку.

Баумгертнер работал в «Уралкалии» в 2003–2013 годах. Он занимал должности коммерческого, а затем генерального директора компании. В конце августа 2013 года его арестовали в Минске, куда он приехал по приглашению на тот момент премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича на переговоры по сотрудничеству. Белорусские власти обвинили Баумгертнера в злоупотреблении полномочиями и в крупных хищениях. Около месяца бизнесмен провел в СИЗО КГБ Беларуси, а затем его перевели под домашний арест в арендованную квартиру, где он оставался до ноября, когда его экстрадировали в Россию.

В России Баумгертнера также сначала отправили в СИЗО, а в декабре перевели под домашний арест. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В сентябре 2014 года Басманный суд Москвы изменил меру пресечения бизнесмену на залог в 15 млн росс. руб., после чего Баумгертнер был освобожден из-под домашнего ареста. В феврале 2015 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В августе того же года Баумгертнер занял пост генерального директора Global Ports, откуда ушел в марте 2017-го.

Об исчезновении Баумгертнера в полицию Кипра сообщил сотрудник его компании после того, как бизнесмен не ответил на множество телефонных звонков. На сайте полиции указано, что 56-летний гражданин России отсутствует по месту жительства в Лимассоле с 7 января. Поиски начались 10 января в районе Писсури — там на «крутом скалистом побережье» в последний раз был зафиксирован сигнал его мобильного телефона.

11 января к поисковой операции подключили вертолет и беспилотники, также в ней приняли участие подразделения гражданской обороны и добровольцы. Вечером поиски приостановили из-за проливного дождя и неблагоприятных погодных условий на острове. Операцию возобновили утром 12 января.

