11 января 2026, воскресенье, 23:38
На Кипре исчез бывший генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер

16
  • 11.01.2026, 18:44
  • 24,332
Владислав Баумгертнер

Его задерживали по скандальному делу в Минске, когда он прилетал к Мясниковичу.

На Кипре пропал Владислав Баумгертнер. 53‑летний мужчина отсутствует по месту жительства в Лимасоле с 7 января, сообщает полиция Кипра.

Баумгертнер ранее был гендиректором «Уралкалия».

Когда в 2013 году он прилетел в Беларусь по приглашению тогдашнего премьер-министра Михаила Мясниковича, его арестовали. Держали в СИЗО КГБ.

Его аресту предшествовал белорусско-российский калийный конфликт, который начался после того, как «Уралкалий» объявил о прекращении продаж через совместное с Беларусью ЗАО «Белорусская калийная компания». Через этого трейдера осуществляли продажи и «Уралкалий», и госпредприятие «Беларуськалий». При этом обе стороны обвиняли друг друга в несогласованных продажах в обход БКК.

Первоначально Баумгертнера обвинили в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, затем обвинение было дополнено кражей. После бизнесмена депортировали в Россию, где в отношении него также было возбуждено уголовное дело. Позже дело закрыли «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

В 2015‑2017 годах Баумгертнер работал на должности гендиректора портовой компании Global Ports. После возглавлял швейцарскую компанию Alevo.

