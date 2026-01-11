На Кипре исчез бывший генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер

На Кипре исчез бывший генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер16
Его задерживали по скандальному делу в Минске, когда он прилетал к Мясниковичу.
На Кипре пропал Владислав Баумгертнер. 53‑летний мужчина отсутствует по месту жительства в Лимасоле с 7 января, сообщает полиция Кипра.
Баумгертнер ранее был гендиректором «Уралкалия».
Когда в 2013 году он прилетел в Беларусь по приглашению тогдашнего премьер-министра Михаила Мясниковича, его арестовали. Держали в СИЗО КГБ.
Его аресту предшествовал белорусско-российский калийный конфликт, который начался после того, как «Уралкалий» объявил о прекращении продаж через совместное с Беларусью ЗАО «Белорусская калийная компания». Через этого трейдера осуществляли продажи и «Уралкалий», и госпредприятие «Беларуськалий». При этом обе стороны обвиняли друг друга в несогласованных продажах в обход БКК.
Первоначально Баумгертнера обвинили в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, затем обвинение было дополнено кражей. После бизнесмена депортировали в Россию, где в отношении него также было возбуждено уголовное дело. Позже дело закрыли «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».
В 2015‑2017 годах Баумгертнер работал на должности гендиректора портовой компании Global Ports. После возглавлял швейцарскую компанию Alevo.