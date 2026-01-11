На Кипре исчез бывший генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер 16 11.01.2026, 18:44

24,332

Владислав Баумгертнер

Его задерживали по скандальному делу в Минске, когда он прилетал к Мясниковичу.

На Кипре пропал Владислав Баумгертнер. 53‑летний мужчина отсутствует по месту жительства в Лимасоле с 7 января, сообщает полиция Кипра.

Баумгертнер ранее был гендиректором «Уралкалия».

Когда в 2013 году он прилетел в Беларусь по приглашению тогдашнего премьер-министра Михаила Мясниковича, его арестовали. Держали в СИЗО КГБ.

Его аресту предшествовал белорусско-российский калийный конфликт, который начался после того, как «Уралкалий» объявил о прекращении продаж через совместное с Беларусью ЗАО «Белорусская калийная компания». Через этого трейдера осуществляли продажи и «Уралкалий», и госпредприятие «Беларуськалий». При этом обе стороны обвиняли друг друга в несогласованных продажах в обход БКК.

Первоначально Баумгертнера обвинили в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, затем обвинение было дополнено кражей. После бизнесмена депортировали в Россию, где в отношении него также было возбуждено уголовное дело. Позже дело закрыли «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

В 2015‑2017 годах Баумгертнер работал на должности гендиректора портовой компании Global Ports. После возглавлял швейцарскую компанию Alevo.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com