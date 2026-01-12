Белый дом: Трамп допускает все варианты действий против Ирана 4 12.01.2026, 22:08

Включая авиаудары.

Американский президент Дональд Трамп допускает любые варианты действий США против Ирана, в том числе удары с воздуха, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Ну, я думаю, одна вещь, в которой президент Трамп очень хорош — это всегда держать все варианты на столе. И авиаудары были бы лишь одним из множества, множества вариантов, которые есть у главнокомандующего. Дипломатия всегда является первым вариантом для президента», — сказала она.

Отвечая на вопрос о возможных действиях президента США, Левитт отметила: «Он ясно дал понять, что не хочет видеть убийства на улицах Тегерана, и, к сожалению, именно это мы сейчас и наблюдаем».

Когда у представителя Белого дома спросили о контактах представителей Ирана и США, Левитт сообщила, что недавно член иранского правительства обратился к спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, и общение шло «совершенно в ином тоне, чем том, который вы видите [со стороны Тегерана] публично».

Трамп прежде не исключал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты, которые вспыхнули в стране в конце декабря на фоне глубокого экономического кризиса, и убивать протестующих. 12 января он заявил, что Тегеран «начал пересекать красную линию».

Ранее The Wall Street Journal рассказал, какой удар США могут нанести по Ирану.

