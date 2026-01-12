Журналисты рассказали, какой удар США могут нанести по Ирану 13 12.01.2026, 13:20

На столе есть несколько вариантов.

Администрация президента США Дональда Трампа активизировала обсуждение возможных мер в отношении Ирана на фоне продолжающихся массовых протестов в стране. Как сообщили американские чиновники, во вторник Трамп проведет совещание с ключевыми членами своей команды, на котором будут рассмотрены варианты дальнейших шагов — от экономического и кибердавления до военных действий, до военных действий, сообщает The Wall Street Journal (перевод — Charter97.org).

В обсуждении, как ожидается, примут участие госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По данным источников, среди рассматриваемых мер — усиление поддержки антирежимных ресурсов в интернете, кибератаки на военные и гражданские объекты Ирана, введение новых санкций и возможность точечных ударов.

Сам Трамп ранее заявил, что Иран «начинает пересекать красную линию», связанную с убийствами протестующих. Он подчеркнул, что США рассматривают «очень жесткие варианты» ответа и пригрозил беспрецедентным ударом в случае атак на американские силы в регионе. При этом окончательного решения, как отмечают чиновники, на ближайшей встрече принято не будет.

Пентагон пока не проводил переброску сил для подготовки к ударам. В то же время обсуждается возможность поставок в Иран спутниковых интернет-терминалов Starlink, что могло бы помочь протестующим обойти блокировку интернета. Трамп подтвердил, что намерен обсудить этот вопрос с Илоном Маском.

Обсуждения проходят на фоне высокой напряженности на Ближнем Востоке и недавних ударов США по целям в Сирии. В Белом доме опасаются, что резкие действия могут привести к эскалации конфликта с Ираном и его союзниками, однако считают, что символические меры без реального давления могут подорвать доверие протестующих к поддержке со стороны Вашингтона.

Протесты в Иране продолжаются уже две недели и, по данным правозащитников, унесли жизни более 500 человек. Власти страны заявляют о намерении жестко подавить выступления.

