закрыть
12 января 2026, понедельник, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Журналисты рассказали, какой удар США могут нанести по Ирану

13
  • 12.01.2026, 13:20
  • 9,712
Журналисты рассказали, какой удар США могут нанести по Ирану

На столе есть несколько вариантов.

Администрация президента США Дональда Трампа активизировала обсуждение возможных мер в отношении Ирана на фоне продолжающихся массовых протестов в стране. Как сообщили американские чиновники, во вторник Трамп проведет совещание с ключевыми членами своей команды, на котором будут рассмотрены варианты дальнейших шагов — от экономического и кибердавления до военных действий, до военных действий, сообщает The Wall Street Journal (перевод — Charter97.org).

В обсуждении, как ожидается, примут участие госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По данным источников, среди рассматриваемых мер — усиление поддержки антирежимных ресурсов в интернете, кибератаки на военные и гражданские объекты Ирана, введение новых санкций и возможность точечных ударов.

Сам Трамп ранее заявил, что Иран «начинает пересекать красную линию», связанную с убийствами протестующих. Он подчеркнул, что США рассматривают «очень жесткие варианты» ответа и пригрозил беспрецедентным ударом в случае атак на американские силы в регионе. При этом окончательного решения, как отмечают чиновники, на ближайшей встрече принято не будет.

Пентагон пока не проводил переброску сил для подготовки к ударам. В то же время обсуждается возможность поставок в Иран спутниковых интернет-терминалов Starlink, что могло бы помочь протестующим обойти блокировку интернета. Трамп подтвердил, что намерен обсудить этот вопрос с Илоном Маском.

Обсуждения проходят на фоне высокой напряженности на Ближнем Востоке и недавних ударов США по целям в Сирии. В Белом доме опасаются, что резкие действия могут привести к эскалации конфликта с Ираном и его союзниками, однако считают, что символические меры без реального давления могут подорвать доверие протестующих к поддержке со стороны Вашингтона.

Протесты в Иране продолжаются уже две недели и, по данным правозащитников, унесли жизни более 500 человек. Власти страны заявляют о намерении жестко подавить выступления.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов