Трамп пригрозил «невиданным ударом» по Ирану 5 12.01.2026, 12:41

6,756

Photo: REUTERS/Majid Asgaripour/WANA 2

Аятоллы пересекли красные линии.

США рассматривают силовые варианты ответа на подавление протестов в Иране, где погибли 544 человека, включая 496 демонстрантов, заявил американский президент Дональд Трамп. На вопрос, пересек ли Тегеран ранее обозначенную Вашингтоном «красную линию» о недопустимости убийства протестующих, глава Белого дома ответил: «Похоже, они начинают это делать».

«Кажется, были убиты люди, которых не следовало убивать… Эти «лидеры», если их так можно назвать, правят с помощью насилия, и мы относимся к этому очень серьезно. Военные изучают ситуацию, и мы рассматриваем несколько очень жестких вариантов», — сказал Трамп. По его словам, руководство Ирана запросило переговоры с США, и «встреча находится на стадии организации». При этом он не исключил, что Вашингтону «придется действовать» до того, как она состоится. Трамп предупредил, что США нанесут «ранее невиданные удары», если Иран атакует американские военные и коммерческие объекты.

Среди вариантов действий против Ирана, представленных Трампу, рассматриваются точечные удары внутри страны и наступательные кибератаки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com