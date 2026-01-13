Медведев снова заговорил на языке «референдумов» 10 13.01.2026, 10:00

8,294

На этот раз о Гренландии.

В России публично отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Российский чиновник в присущей ему манере не только одобрительно высказался об идее американского лидера, но и начал иронизировать о возможных геополитических последствиях для мира.

Медведев заявил, что захват Гренландии якобы мог бы иметь «положительные последствия», в частности для глобального климата и безопасности. Он также посоветовал Трампу действовать как можно быстрее, иначе, по его словам, остров может «внезапно изменить вектор».

Российский чиновник позволил себе фантазии о так называемом референдуме, по итогам которого Гренландия якобы могла бы присоединиться к России «как новый субъект федерации».

«Трампу нужно торопиться. По непроверенной информации, уже через несколько дней может состояться внезапный референдум, и Гренландия станет 90-м субъектом Российской Федерации», — написал Медведев.

Кроме того, Медведев описал ряд вымышленных «преимуществ» американской экспансии, включая новые военные сценарии и политические роли для Дональда Трампа. В своих заявлениях он также упомянул европейских лидеров, позволив себе оскорбительные формулировки в их адрес.

Напомним, ранее президент Америки вновь заявил о заинтересованности США в Гренландии. Он предупредил, что в случае отсутствия американского влияния остров может оказаться в орбите интересов России или Китая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com