Названа предварительная версия смерти Яны Костренковой 2 13.01.2026, 15:36

3,194

Связь с девушкой пропала 30 декабря 2025 года.

В результате опознания установлена личность погибшей девушки. Это действительно 21‑летняя Яна Костренкова, которая пропала 30 декабря.

Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти девушки, сообщает СК.

Тело девушки нашли вчера во время поисков в Слепянской водной системе. Оно находилось на глубине 60 см.

Связь с девушкой пропала 30 декабря 2025 года. Она жила в «Маяке Минска».

Мать Яны писала в соцсетях, что последний раз телефон ее дочери был зафиксирован в тот день в 18:27 рядом с парком Челюскинцев. Женщина говорила, что разговаривала с дочерью в день исчезновения примерно в 14:30. Та говорила, что, вероятно, придет к родителям встречать Новый год.

Благодаря городским камерам удалось выяснить только то, что в 16:30 Яна заходила в «Дана Молл», а после встречалась с женщиной у метро «Уручье». Та женщина была владелицей квартиры, которую Яна хотела арендовать, но передумала — у метро женщина вернула ей задаток.

Тело девушки нашли в воде примерно в одном километре от парка Челюскинцев, где ее телефон зафиксировали в последний раз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com