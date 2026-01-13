закрыть
Жители Ирана впервые за несколько дней смогли связаться с внешним миром

  • 13.01.2026, 16:09
  • 13,540
Жители Ирана впервые за несколько дней смогли связаться с внешним миром

Центр Тегерана оккупирован силовиками.

Жители Ирана впервые за несколько дней смогли связаться с внешним миром по мобильной связи на фоне жесткого подавления массовых протестов, в ходе которых, по данным правозащитников, погибли не менее 646 человек. Во вторник в Тегеране заработали международные звонки, однако SMS-сообщения и полноценный доступ к интернету по-прежнему заблокированы, пишет abcNEWS (перевод — сайт Charter97.org).

Очевидцы рассказали о присутствии большом количестве силовиков в центре столицы. На ключевых перекрестках дежурят подразделения полиции по борьбе с беспорядками в шлемах и броне, вооруженные дубинками, щитами, дробовиками и гранатометами со слезоточивым газом. Также на улицах заметны бойцы добровольческого формирования «Басидж» и сотрудники спецслужб в гражданской одежде.

Во время беспорядков, по словам свидетелей, были подожжены банки и государственные учреждения, разрушены банкоматы. Финансовые операции осложнились из-за отключения интернета. Магазины формально открыты, но поток покупателей минимален. Торговцам на Гранд-базаре, где начались протесты, приказали возобновить работу, утверждают источники, хотя государственные СМИ этого не подтверждали.

На фоне кризиса власти организовали многотысячные проправительственные митинги в поддержку теократического режима. Участники скандировали лозунги против США и Израиля, а также «смерть врагам Бога». Генпрокурор Ирана ранее заявил, что участие в протестах будет приравниваться к «вражде с Богом», что может повлечь смертную казнь.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин против стран, ведущих бизнес с Ираном, и допустил возможность военных мер. По данным правозащитников, за две недели протестов были задержаны более 10 700 человек. Из-за ограничений связи независимая проверка этих данных затруднена.

