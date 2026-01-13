В Гренландии разразился скандал из-за приглашения спецпосланника Трампа 12 13.01.2026, 17:15

Организаторы гонки на собачьих упряжках начали расследование.

Организаторы традиционной гонки на собачьих упряжках в Гренландии заявили о начале расследования после появления информации о приглашении на мероприятие спецпосланника президента США Дональда Трампа по вопросам острова, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Гренландская ассоциация собачьих упряжек (KNQK) сообщила в соцсетях, что об инциденте ей рассказал американский журналист. По его словам, на ежегодную гонку был приглашен губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри. В ассоциации подчеркнули, что подобное вмешательство является недопустимым.

«Неприемлемо, когда на остров оказывается политическое давление извне», — заявили в KNQK, назвав участие иностранных политических фигур «абсолютно неуместным». Организаторы уточнили, что выясняют, кто именно направил приглашение.

В прошлом месяце Трамп назначил Лэндри, республиканца, вступившего в должность в начале 2024 года, своим специальным представителем по Гренландии. Сам Лэндри назвал это назначение «почетной волонтерской миссией» и заявил о намерении работать над тем, чтобы «сделать Гренландию частью США».

Ранее посмотреть на гонку планировала супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса — Уша Вэнс, однако в прошлом году она отменила визит после протестов в самоуправляемой территории, входящей в состав Дании.

Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией является стратегически важным для безопасности США и Арктического региона. Недавно он также публично высмеял усилия Копенгагена по укреплению обороны острова, заявив, что та якобы ограничивается «двумя собачьими упряжками».

