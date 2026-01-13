Politico: Проекту «великой державы» Путина приходит конец 12 13.01.2026, 18:30

Кремль растерял союзников.

Попытка Путина вернуть России статус глобальной сверхдержавы сталкивается со все большим количеством проблем — как на фронте в Украине, так и на международной арене. Затянувшаяся война и ослабление союзов заставляют даже лояльных Кремлю комментаторов говорить о «конце эпохи», пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).

Вторжение в Украину, которое Кремль рассчитывал завершить за считанные дни, продолжается уже дольше, чем Великая Отечественная война для СССР — более 1 400 дней. За это время Россия смогла занять лишь часть украинской территории, понеся, по оценкам, около 1,1 млн потерь. Внутри страны растет напряжение: только в июле сотни тысяч жителей Белгородской области остались без электричества после украинского удара.

Параллельно рушится и внешнеполитическая модель Москвы. В конце 2024 года Россия лишилась ключевого союзника на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада в Сирии. В Южной Америке Кремль оказался не в состоянии помешать США арестовать бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на его тесные связи с Москвой. Более того, Вашингтон впервые захватил нефтяной танкер под российским флагом.

Под угрозой оказался и Иран — стратегический партнер России, с которым в 2024 году был подписан 20-летний договор. На фоне массовых протестов и жесткой риторики президента США Дональда Трампа Москва демонстрирует неспособность поддержать режим в Тегеране. Эксперты отмечают, что союз России с Ираном и Венесуэлой изначально был скорее вынужденным, чем прочным.

Даже в пророссийских кругах звучит критика. Военный блогер Максим Калашников написал, что Россия больше создавала образ великой державы, чем становилась ею на практике. По словам аналитиков, Кремль вряд ли пойдет на смягчение курса и, напротив, будет стремиться демонстрировать силу — прежде всего в Украине, несмотря на нарастающую изоляцию и ослабление влияния.

