Свержение Мадуро ударило по Кубе, Китаю, России и Ирану 13.01.2026, 19:06

Венесуэла долгое время строила «нефтяную дипломатию».

На протяжении более двух десятилетий венесуэльская нефть служила не столько товаром, сколько инструментом внешней политики. С конца 1990-х годов власти страны выстроили систему двусторонних союзов, в рамках которой поставки сырья шли вне традиционных рыночных механизмов — через кредиты под нефть, бартер и политические соглашения, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

При президенте Венесуэлы Уго Чавесе энергетическая дипломатия стала основой внешней политики. Нефть поставлялась на льготных условиях в обмен на услуги, финансирование и политическую поддержку. Эта модель опиралась на высокие цены и возможности госкомпании PDVSA, но со временем привела к упадку отрасли и росту зависимости от ограниченного круга партнеров.

Куба получала венесуэльскую нефть в обмен на медицинские и другие профессиональные услуги. Хотя объемы поставок снизились, зависимость Гаваны от этого ресурса остается высокой, а перебои серьезно бьют по экономике острова.

Китай стал ключевым финансовым партнером, предоставляя кредиты, обеспеченные нефтью. Выплаты шли поставками сырья, что обеспечивало Пекину стабильный доступ к ресурсам и укрепляло его позиции в регионе. Сегодня на Китай приходится до 95% экспортной выручки Венесуэлы, хотя долг Каракаса перед Пекином превышает 10 млрд долларов.

Россия выстраивала сотрудничество прежде всего из геополитических соображений. Участие российских компаний в нефтяных проектах сопровождалось дипломатической и военной поддержкой, однако экономическая выгода уступала политическим целям.

Иран активизировал связи с Венесуэлой на фоне санкций. Страны наладили непрозрачные схемы обмена нефтью, топливом и технологиями, действуя за пределами официальных рынков.

Американская операция стала серьезным ударом по экономическим интересам союзников Каракаса. Для Кубы это означает риск дальнейшего сокращения льготных поставок топлива, что напрямую угрожает энергобалансу страны и усугубляет социально-экономический кризис. Китай, вложивший миллиарды долларов в нефтяные проекты и кредиты под гарантии поставок сырья, сталкивается с неопределенностью возврата долгов и возможной потерей долгосрочных контрактов. Усиление американского влияния ограничивает доступ Пекина к ресурсам и снижает его стратегическое присутствие в регионе.

Россия теряет важный геополитический плацдарм в Западном полушарии. Контроль США над нефтяным сектором Венесуэлы подрывает совместные проекты и лишает Москву одного из инструментов давления на Вашингтон. Для Ирана ситуация означает сужение каналов обхода санкций — обмен нефтью, топливом и компонентами становится более рискованным и затратным.

