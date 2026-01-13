закрыть
13 января 2026, вторник, 23:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Свержение Мадуро ударило по Кубе, Китаю, России и Ирану

  • 13.01.2026, 19:06
  • 3,650
Свержение Мадуро ударило по Кубе, Китаю, России и Ирану

Венесуэла долгое время строила «нефтяную дипломатию».

На протяжении более двух десятилетий венесуэльская нефть служила не столько товаром, сколько инструментом внешней политики. С конца 1990-х годов власти страны выстроили систему двусторонних союзов, в рамках которой поставки сырья шли вне традиционных рыночных механизмов — через кредиты под нефть, бартер и политические соглашения, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

При президенте Венесуэлы Уго Чавесе энергетическая дипломатия стала основой внешней политики. Нефть поставлялась на льготных условиях в обмен на услуги, финансирование и политическую поддержку. Эта модель опиралась на высокие цены и возможности госкомпании PDVSA, но со временем привела к упадку отрасли и росту зависимости от ограниченного круга партнеров.

Куба получала венесуэльскую нефть в обмен на медицинские и другие профессиональные услуги. Хотя объемы поставок снизились, зависимость Гаваны от этого ресурса остается высокой, а перебои серьезно бьют по экономике острова.

Китай стал ключевым финансовым партнером, предоставляя кредиты, обеспеченные нефтью. Выплаты шли поставками сырья, что обеспечивало Пекину стабильный доступ к ресурсам и укрепляло его позиции в регионе. Сегодня на Китай приходится до 95% экспортной выручки Венесуэлы, хотя долг Каракаса перед Пекином превышает 10 млрд долларов.

Россия выстраивала сотрудничество прежде всего из геополитических соображений. Участие российских компаний в нефтяных проектах сопровождалось дипломатической и военной поддержкой, однако экономическая выгода уступала политическим целям.

Иран активизировал связи с Венесуэлой на фоне санкций. Страны наладили непрозрачные схемы обмена нефтью, топливом и технологиями, действуя за пределами официальных рынков.

Американская операция стала серьезным ударом по экономическим интересам союзников Каракаса. Для Кубы это означает риск дальнейшего сокращения льготных поставок топлива, что напрямую угрожает энергобалансу страны и усугубляет социально-экономический кризис. Китай, вложивший миллиарды долларов в нефтяные проекты и кредиты под гарантии поставок сырья, сталкивается с неопределенностью возврата долгов и возможной потерей долгосрочных контрактов. Усиление американского влияния ограничивает доступ Пекина к ресурсам и снижает его стратегическое присутствие в регионе.

Россия теряет важный геополитический плацдарм в Западном полушарии. Контроль США над нефтяным сектором Венесуэлы подрывает совместные проекты и лишает Москву одного из инструментов давления на Вашингтон. Для Ирана ситуация означает сужение каналов обхода санкций — обмен нефтью, топливом и компонентами становится более рискованным и затратным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин