закрыть
13 января 2026, вторник, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп призвал американцев покинуть Иран

7
  • 13.01.2026, 21:57
  • 2,262
Трамп призвал американцев покинуть Иран
Фото: Bloomberg

США готовятся встать на защиту протестующих?

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам следует рассмотреть возможность эвакуации из Ирана. В конце декабря в этой стране вспыхнули массовые протесты на фоне глубокого экономического кризиса.

Ранее Трамп объявил, что отменил все встречи с иранскими властями «до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих», и призвал демонстрантов захватывать госучреждения. «Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!» — заявил он. Американский лидер до этого не исключал, что США нанесут удары по Ирану на фоне протестов в стране.

На вопрос журналистов, что он имел в виду под словами в Truth Social о том, что «помощь уже в пути», республиканец ответил: «Простите, вам придется самим это выяснить».

Главу Белого дома также спросили о числе убитых в ходе протестов Иране. Он ответил, что ему неизвестны точные цифры. «Вероятно, мы узнаем в течение следующих 24 часов. Думаю, действительно много», — предположил он.

Накануне Госдепартамент призвал американцев покинуть Иран на фоне масштабных протестов, ограничений доступа к интернету и перебоев в работе общественного транспорта.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин